WTA Cincinnati: Entry list. Cinque top 10 al via. Mancano le prime due giocatrici del mondo

Bianca Andreescu e Naomi Osaka, le ultime due campionesse uscenti degli Us Open, Ashleigh Barty, numero uno WTA, Simona Halep, n.2 del mondo, ed Elina Svitolina, numero cinque WTA, non giocheranno a ‘Cincinnati’ – evento che si giocherà a New York quest’anno per colpa della pandemia di Covid-19.

Nel caso delle ultime due campionesse dello slam americano, c’è da stupirsi, visto che Osaka vive negli Stati Uniti e Andreescu in Canada. Della top 10 mondiale solo Karolina Pliskova (3° WTA), Sofia Kenin (4°), Kiki Bertens (7°), Belinda Bencic (8°) e Serena Williams (9°) sono iscritte a Cincinnati.