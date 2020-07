Us Open e Roland Garros: Arrivano le date dello svolgimento dei doppi. “Solo” 1000 punti ” agli Us Open

La pandemia ha lasciato il mondo sottosopra e il tennis non fa eccezione. Ora il circuito ATP-WTA si sta preparando per la ripresa.

Sono già note le date degli US Open che inizierà il 31 agosto e terminerà con la finale del 13 settembre.

La novità più grande del doppio che si svolgerà tra il 2 e il 10 settembre e che i vincitori riceveranno ‘solo’ 1000 punti.

Per quanto riguarda il Roland Garros, la competizione avrà una fase di qualificazione (a partire dal 21 settembre) e il main draw inizierà il 27 settembre; la finale si giocherà l’11 ottobre. Il doppio si svolgerà tra il 29 settembre e il 10 ottobre.