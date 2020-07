Ultimate Tennis Showdown: Dominic Thiem, che era nei primi quattro, dà forfait al torneo per altri tornei di esibizione

Dominic Thiem, numero tre della classifica mondiale, è stato un vero e proprio ‘papà delle esibizioni’ in questi tempi post-pandemici.

Ha giocato l’Austrian Tennis Series (vinta), la prima tappa dell’Adria Tour (anch’essa vinta) e anche quattro incontri nell’innovativo Ultimate Tennis Showdown nell’Accademia di Patrick Mouratoglou, dove ha aggiunto tre vittorie e una sconfitta.

In un momento in cui era nella top 4 della classifica, quindi dentro per le semifinali, Thiem ha scelto di rinunciare alla manifestazione proprio perché ha altri impegni in programma per le prossime settimane: giocherà il suo torneo di esibizione a Kitzbuhel tra il 7 e l’11 luglio e poi i due eventi a Berlino la settimana successiva.

“Mi è piaciuto molto stare a Nizza. Sono triste di non poter continuare, ma spero di tornare in questo torneo e a questo format in futuro”, ha dichiarato.