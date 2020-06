Circuito Juniores: ancora incerta la data della ripresa delle attività. A Palermo si gioca a settembre

L’International Tennis Federation ha comunicato le date della ripresa delle attività a livello Future (dal 17 agosto) e ITF (dal 3 agosto), senza però sbilanciarsi sulla settimana della ripartenza dei tornei internazionali Juniores. E’ probabile, a questo punto, che si decida per un ritorno alle competizioni degli U18 (così come Seniors, Wheelchair e Beach Tennis) ad inizio settembre.

In Italia, ogni anno, si disputano una serie di manifestazioni di assoluto livello tra gli Under 18 (su tutti spicca il Trofeo Bonfiglio), ma nel 2020 nulla è andato secondo i piani a causa dell’epidemia di Coronavirus che ha sconvolto il mondo intero. Al momento, per quanto concerne i tornei italiani, sono già stati annullati e rimandati al 2021 il G1 di Santa Croce sull’Arno e i G2 di Firenze e Salsomaggiore Terme. Restano in calendario, invece, il G2 di Prato ed il Trofeo Bonfiglio, a caccia di una data utile nell’ultima parte di stagione: oltre a questi due eventi, sul suolo italiano si dovrebbe disputare anche la sesta edizione del Torneo Internazionale G3 di Palermo, programmato dall’8 al 12 settembre 2020.