Ultimate Tennis Showdown 2020: I risultati della seconda giornata. Inizia con una vittoria il cammino di Matteo Berrettini

Questi i risultati della seconda giornata del torneo di esibizione Ultimate Tennis Showdown 2020.

Ricordiamo che la prima giornata annullata ieri per il maltempo verrà recuperata domani a partire sempre dalle ore 16.

Ultimate Tennis Showdown 2020 (France) – 14 Giugno – Cemento

TODAY, 16:00 – Benchetrit – Popyrin 1-0 2.52 1.51



Ultimate Tennis Showdown Benchetrit Benchetrit 9 12 12 12 Popyrin Popyrin 13 9 15 14 Vincitore: Popyrin

TODAY, 17:15 – Brown – Berrettini 1-1 3.35 1.30



Ultimate Tennis Showdown Brown Brown 10 13 5 12 Berrettini Berrettini 14 12 22 13 Vincitore: Berrettini

TODAY, 18:30 – Lopez – Pouille 1-4 2.26 1.61



Ultimate Tennis Showdown Lopez Lopez 17 13 9 11 2 Pouille Pouille 13 12 13 12 0 Vincitore: F. Lopez

TODAY, 21:00 – Gasquet – Goffin 1-3 2.42 1.53



Ultimate Tennis Showdown Gasquet Gasquet 13 12 12 10 2 Goffin Goffin 11 14 11 15 0 Vincitore: Gasquet

TODAY, 22:15 – Tsitsipas – Paire 1-1 1.38 2.93



Ultimate Tennis Showdown Tsitsipas Tsitsipas 0 Paire Paire 0

Date

1 ° Giornata (13 giugno)

2 ° Giornata (14 giugno)

3 ° Giornata (20 giugno)

4 ° Giornata (21 giugno)

5 ° Giornata (27 giugno)

6 ° Giornata (28 giugno)

7 ° Giornata (4 luglio)

8 ° Giornata (5 luglio)

9 ° giorno (11 luglio)

Quarti di finale, semifinali e finali (12 luglio)

FORMAT COMPETIZIONE

– Ciascuno dei 10 giocatori affronterà gli altri nelle prime 9 giornate;

– I primi due classificati nella prima fase andranno direttamente alle semifinali, mentre i giocatori classificati tra il 3 ° e il 6 ° posto giocheranno i quarti di finale;

– I quarti di finale, le semifinali e le finali si giocheranno nello stesso giorno.

Lo svolgimento delle partite

– Le partite si disputeranno in quattro tempi da 10 minuti.

La struttura è simile a quella di una partita di basket, con quattro tempi da dieci minuti ciascuno intervallati da due minuti di pausa, con la differenza che ogni tempo avrà un vincitore: il tennista che ha totalizzato più punti nei 10 minuti di partita.

Il punteggio sarà contato in maniera normale (1-2-3), senza la caratteristica progressione del tennis 15-30-40.

Il tennista che si aggiudica il maggior numero di ‘tempi’ si aggiudicherà la partita.

In caso di parità si disputerà un quinto tempo di spareggio.

Anche in caso di 3-0 si procederà con la disputa dell’ultimo quarto, a beneficio del ‘quoziente quarti’ per le classifiche.