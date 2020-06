Roland Garros: Cambiamenti per l’edizione 2020

In tempi di pandemia ci sono sempre dei cambiamenti, e in un momento in cui l’USTA è in attesa di un’azione ufficiale sugli US Open, il giornale “Marca” propone il piano del Roland Garros.

Secondo il quotidiano spagnolo, il torneo del Roland Garros, rinviato a fine settembre, avrà le qualificazioni ridotte da 128 a 96 giocatori nel maschile e femminile.

Il quotidiano ha anche detto che non ci sarà il doppio misto per permettere di “ridurre il numero dei giocatori” e che il torneo delle leggende sarà annullato.

Inoltre, secondo la stessa pubblicazione, il torneo parigino avrà i riflettori attivi almeno su “otto o nove” campi, quindi non ci saranno problemi per finire le partite.