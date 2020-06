Dominic Thiem in campo all’Ultimate Tennis Showdown

The Dream Thiem is finally complete…

Con questo Tweet, l’account ufficiale della prossima esibizione Ultimate Tennis Showdown annuncia che sarà Dominic Thiem l’ultimo big a completare il lotto dei partecipanti all’evento francese. Sui campi della Accademia di Patrick Mouratoglou, sita in Costa Azzurra nei pressi di Biot, scenderanno in campo Dominic Thiem, Dustin Brown, Matteo Berrettini, Benoit Paire, Feliciano Lopez (a sostituire l’infortunato Felix Auger Aliassime), Richard Gasquet, David Goffin, Lucas Pouille, Alex Poypirin e Stefanos Tsitsipas.



Dieci giocatori di alto livello, che secondo l’intenzione del “guru” francese, proveranno un tennis diverso, più elettrizzante. “L’età media di un appassionato di tennis è 61 anni, e la tendenza è quella di diventare sempre più anziana. La sfida che è il tennis non deve aver paura di cambiare. Con questo evento lanciamo delle idee alternative per rinnovare la base degli appassionati” ha affermato Mouratoglou in uno dei video promo dell’evento.

Marco Mazzoni