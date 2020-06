Roger Federer ha sorpreso gli studenti dell’Accademia di Rafael Nadal: ” Ciò che ha separato me e Rafa dagli altri è il fatto che non abbiamo mai perso il nostro amore per questo sport”

Roger Federer e Rafael Nadal hanno un rapporto molto stretto fuori dal campo, e lo svizzero 38enne lo ha dimostrato anche questo martedì sostenendo il progetto dell’Accademia del maiortchino a Manacor. Dopo aver partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’Accademia alla fine del 2016, Federer, vincitore di 20 Majors, ha inviato questa volta un video per i ragazzi che si sono diplomati quest’anno.

“Congratulazioni a tutti. Vi faccio i miei migliori auguri. Sapete già quanto costa essere un professionista. Ciò che ha separato me e Rafa dagli altri è il fatto che non abbiamo mai perso il nostro amore per questo sport. Spero che abbiate imparato qualcosa da Nadal, che è molto umile e ha molto da insegnarvi”, ha dichiarato lo svizzero in un messaggio sui maxischermi dell’Accademia.

Anche Maria Sharapova, ex numero uno al mondo e da poco ritirata, ha lasciato il suo messaggio agli studenti di Rafa.