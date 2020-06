Stage con Simone Vagnozzi all’Oltrepò Tennis Academy

Oltrepò Tennis Academy, in collaborazione con SV Tennis Team, presenta un’imperdibile novità: uno stage di 2 giorni con Simone Vagnozzi, per tutti i tennisti che vorranno cogliere l’occasione e mettere a frutto l’esperienza di uno dei migliori coach italiani – premiato anche dalla FIT nel 2018 come miglior coach dell’anno – per mettersi a confronto con un professionista e migliorare il proprio tennis.

Simone Vagnozzi, un passato da n. 160 ATP, segue attualmente Stefano Travaglia che ha portato al recente best ranking di n. 74 del mondo. In passato ha allenato Marco Cecchinato portandolo alla vittoria di 3 titoli ATP e allo storico risultato della semifinale al Roland Garros 2018, con il best ranking di n.16 ATP

Lo stage prevede due giornate di tennis intensivo e si svolgerà presso l’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (PV) in due sessioni: la prima si terrà lunedì 20 e martedì 21 luglio, mentre la seconda mercoledì 22 e giovedì 23 luglio.

In ogni sessione i partecipanti saranno divisi in due gruppi da massimo 9 persone, in base al livello di gioco.

Il programma di ciascuna sessione di stage è il seguente:

Ore 9.00-10.00: tennis 1° gruppo, atletica 2° gruppo

Ore 10.00-11.00: atletica 1° gruppo, tennis 2° gruppo

Ore 11.00-13.30: sarà possibile assistere all’allenamento a porte aperte di Stefano Travaglia oppure rivedere e commentare con lo staff tecnico di OTA la propria sessione di allenamento filmata con Playsight, il servizio di video analisi di cui l’accademia è dotata

Il pranzo è libero dalle ore 13.00 ed è possibile consumarlo al bar interno al Centro Tennis o in una delle strutture convenzionate.

Ore 15.00-16.30: tennis 1° gruppo

Ore 15.00: per il 2° gruppo, che riprende gli allenamenti alle 16.30, incontro con il Coach Mentale Paolo Loner cofondatore di Sport4Life.

Ore 16.30-18.00: tennis 2° gruppo

Il giorno seguente il programma è il medesimo ma i due gruppi si alterneranno negli orari.

Lo stage è organizzato dallo staff di Oltrepò Tennis Academy, guidato dal Direttore Tecnico Andrea Valdetara, in collaborazione con SV Tennis Team, per cui sarà presente oltre a Simone Vagnozzi anche il preparatore atletico Davide Cassinello.

Il costo per le due giornate di stage è di 250 Euro e per i tesserati OTA 220 Euro.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di OTA: 342 7654147 oppure e-mail segreteria@oltrepotennis.it