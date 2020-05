Roger Federer è per la prima volta lo sportivo piu pagato del mondo

Roger Federer è lo sportivo più pagato al mondo, come rivela la classifica della rivista Forbes. Attualmente numero 4 al mondo, tra il 1o giugno 2019 e il 1o giugno 2020 Roger ha guadagnato qualcosa come 106,3 milioni di dollari, provenienti quasi totalmente da entrate di sponsor e pubblicitarie.

Il 38enne, per la prima volta in testa a questo ranking, è il secondo atleta in attività dopo Tiger Woods a superare la soglia dei 100 milioni di dollari ed è il primo tennista a capeggiarlo nella sua storia trentennale.

Il basilese precede i calciatori Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, mentre la prima donna è Naomi Osaka, in 29a posizione con 37 milioni di dollari.