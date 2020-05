Roger Federer ed i consigli su Mirka

Roger Federer nel 2000, ai Giochi Olimpici di Sydney – ha conosciuto Mirka. Se dal lato sportivo quelle australiane non sono state delle Olimpiadi da ricordare, da quello amoroso sì. «Condividevamo la casa con altri atleti della nostra nazione. Abbiamo capito in quella circostanza che ci piaceva stare insieme. Quando ci siamo rivisti ho capito che saremmo rimasti assieme per sempre», aveva detto ai tempi Federer.

Negli ultimi giorni Sven Groeneveld – l’allora capo allenatore di Swiss Tennis – ha raccontato un aneddoto in merito a quei giorni. Roger, infatti, era tutt’altro che sicuro di Mirka… «Roger chiese ad ognuno di noi se dovesse andare con lei. Tutti noi gli dicemmo di no poiché era ancora così giovane e avrebbe dovuto godere della sua libertà. Quella che ha preso Federer è stata la migliore decisione della sua vita», le parole del 54enne a “tennisnet”.

La coppia si è poi sposata l’11 aprile del 2009, presso la Villa Wenkenhof, nella località di Riehen.