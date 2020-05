Reilly Opelka attacca l’ATP: ” Due mesi dopo e ancora nessuno taglio agli stipendi dei dirigenti ATP. E non un giocatore ATP è stato pagato dai prima di Indian Wells”

Reilly Opelka, una giovane americano che attualmente occupa la 39a posizione nella classifica mondiale, è tornata questo lunedì per denunciare sui social network il fatto che nessun membro esecutivo dell’ATP Tour ha ancora subito alcun taglio di stipendio, a differenza che in altri sport negli Stati Uniti, come la NBA o la NFL.

“Due mesi dopo e ancora nessuno taglio agli stipendi dei dirigenti ATP. E non un giocatore ATP è stato pagato dai prima di Indian Wells”, dichiara su Twitter l’americano.

2 months later and no pay cuts from ATP execs.. and not one ATP player has been paid since pre Indian Wells. 🤦‍♂️

