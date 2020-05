Feliciano Lopez e la “piccola” possibilità di giocare quest’anno il torneo di Madrid: “Il tennis tornerà solo quando sarà completamente sicuro viaggiare di nuovo”

L’attuale direttore del torneo combined di Madrid, Feliciano López, ha parlato con il programma televisivo spagnolo El Hormiguero, dove ha discusso sulla possibilità che l’evento di Madrid si terrà alla fine di quest’anno.

“Esiste una piccola possibilità di poter giocare il torneo (a Madrid) nella fase finale della stagione”, rivela.

Lo spagnolo ha anche parlato dell’attuale situazione nel mondo del tennis causata dalla pandemia di coronavirus: “Non sono ottimista. Il tennis ha un problema, ovvero che è uno sport molto globale. Si gioca in molti paesi e continenti. Il mondo deve essere aperto per poterci muovere. Il tennis tornerà solo quando sarà completamente sicuro viaggiare di nuovo”.

Feliciano López rivela anche la “sorpresa” che ha provato quando il torneo di Indian Wells è stato annullato. Successivamente, ne seguirono la stessa sorte molti altri:

“Ci ha sorpreso molto. Ci stavamo preparando per il torneo quando abbiamo visto la situazione in Cina e in Italia. Negli Stati Uniti c’erano pochi casi, ma non si pensava che il circuito fosse in pericolo ”.