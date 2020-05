Novak Djokovic interrompe gli allenamenti a Marbella. L’errore per una norma mal interpretata

Il Tennis Club Puente Romano di Marbella ha appena emesso un comunicato nel quale spiega che “la richiesta dell’attuale n.1 al mondo, Sig. Djokovic di poter utilizzare i campi del club per allenarsi in data 4 Maggio corrente è stata accolta dal Club stesso” come avviene tutti gli anni quando il tennista serbo usa i campi per preparare le stagione sul rosso.

“In seguito a consultazione con la Federazione Tennistica Reale Spagnola sono emersi dei dubbi sull’interpretazione della norma ministeriale.

E’ stato chiarito che i campi da tennis del Club potranno essere utilizzati soltanto dal prossimo 11 Maggio, notizia alla quale le parti e il Sig. Djokovic si sono attenuti interrompendo gli allenamenti per riprenderli in quella data.

Il Club si scusa per aver male interpretato la norma e per gli inconvenienti che questo abbia potuto causare al Sig. Djokovic e tutti gli altri tennisti presenti.”

Un Grazie a Mandrake