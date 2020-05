Il tennis riprende a Wuhan nella città dove si sono registrati i primi casi di coronavirus

Il tennis è tornato nella città dove ci sono stati i primi casi di coronavirus. La pagina ufficiale del Wuhan Open ha evidenziato il momento attraverso un post sui social network.

“Il tennis è tornato a Wuhan! I nostri cmpi sono aperti dal 1 maggio. Tennis, calcio e basket sono stati i più gettonati!”.

Tennis is BACK in Wuhan! Our courts have been open since 1 May. Plenty of tennis, soccer and basketball being played. 😊 pic.twitter.com/c7o3zaNgG7

