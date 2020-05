Sondaggio LiveTennis – Il miglior tennista italiano: Caruana ok con Pellegrino, avanti Quinzi e Zeppieri

Si è conclusa la prima tranche di votazioni per quanto concerne il primo turno del tabellone maschile del torneo che porterà a conoscere il miglior tennista italiano secondo i lettori di LiveTennis. Non si sono registrate situazioni di parità, l’incontro più equilibrato è stato quello tra Liam Caruana ed Andrea Pellegrino con il nativo di Roma che l’ha spuntata per pochi voti; avanzano agevolmente Gianluigi Quinzi, Giulio Zeppieri e Luca Vanni. Staccano il pass per il secondo turno anche Enrico Dalla Valle, Jacopo Berrettini, Marco Bortolotti e Andrea Basso.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO – TABELLONE MASCHILE

Enrico DALLA VALLE vs Giovanni FONIO 347-158 (68.7%-31.3%)

(WC) Luciano DARDERI vs Jacopo BERRETTINI 126-381 (24.9%-75.1%)

Liam CARUANA vs Andrea PELLEGRINO 256-241 (51.5%-48.5%)

Gianluigi QUINZI vs Alexander WEIS 420-84 (83.3%-16.7%)

Giulio ZEPPIERI vs Erik CREPALDI 473-30 (94%-6%)

Daniele CAPECCHI vs Luca VANNI 30-474 (6%-94%)

Marco BORTOLOTTI vs (WC) Francesco PASSARO 361-143 (71.6%-28.4%)

Riccardo BONADIO vs Andrea BASSO 201-297 (40.4%-59.6%)