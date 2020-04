Toshiro Muto sulle Olimpiadi di Tokyo ha manifestato la propria impossibilità a garantire che i Giochi Olimpici verranno disputati nelle nuove date del 2021

Il presidente della commissione organizzativa di Tokyo 2020, Toshiro Muto, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha manifestato la propria impossibilità a garantire che i Giochi Olimpici verranno disputati nelle nuove date del 2021, alla luce del recente peggioramento delle condizioni generale di salute pubblica dovuto alla diffusione del covid-19.

“Non siamo nella posizione di dare una risposta definitiva- ha detto Muto che parlava per mezzo di un interprete- Abbiamo posticipato di un anno per darci più tempo possibile per organizzarci, nella speranza che nel frattempo venga superata la crisi pandemica. Piuttosto che pensare ad un’alternativa delle date in programma- ha proseguito nel suo discorso Muto- l’umanità deve concentrare i propri sforzi ricorrendo a tutta la tecnologia e conoscenza a disposizione per sviluppare trattamenti, cure, vaccini.”

Nel corso della teleconferenza molti giornalisti gli hanno chiesto più volte quali fossero i costi del rinvio delle Olimpiadi giapponesi che secondo stime dovrebbe aggirarsi fra 2 e 6 miliardi di dollari, ma il presidente evadendo una risposta diretta ha precisato che in ogni caso sono state stipulate delle polizze assicurative.

Infine s’è parlato della fiamma Olimpica che è stata ritirata dalla sua esposizione al pubblico questa settimana a causa delle preoccupazioni sulla sicurezza dei visitatori. Circola inoltre la voce che la Fiamma Olimpica possa essere portata in un tour come simbolo della speranza dell’umanità, qualora vengano rimosse le attuali restrizioni ai viaggi internazionali.

“E’ possibile che la Fiamma Olimpica possa essere esposta altrove in futuro, ma per ora rimane sotto la gestione di Tokyo 2020 e non dirò altro sull’argomento” ha risposto brevemente Muto dopo una lunga consultazione con il portavoce di Tokyo 2020 lontano dai microfoni.

Un Grazie a Mandrake