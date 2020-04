Arriva la sfida delle cento volèe con le mogli dei tennisti (Video)

La sfida delle cento volée. Così l’ha battezzata Andy Murray, promotore dell’ennesimo challenge apparso in questi giorni di quarantena sui social media. Il tennista britannico si è esibito con la moglie Kim in appunto 100 colpi consecutivi al volo, chiamando tutti i giocatori di tennis e gli appassionati ad imitarlo.

“Non posso essere l’unico a voler vedere Roger e Mirka colpire qualche pallina insieme”, si conclude il post dello scozzese con un invito diretto ai coniugi Federer. Roger sembrerebbe voler declinare, in quanto Mirka sarebbe poco avvezza ai social – almeno così ha affermato via Twitter – ma noi restiamo in attesa di un ritorno alla racchetta della Vavrinec. Nel frattempo Novak Djokovic, un altro dei mitici big four, ha risposto insieme a Jelena all’appello si attende anche la famiglia Nadal.

A challenge to all tennis players and fans… The 💯 volley challenge. There was no bickering during the filming of the video 🙄, although I think the last volley was aimed at my head… I can't be the only one that wants to see Rog and Mirka hitting a few balls together…🎾 pic.twitter.com/c0lMnNuSSQ

— Andy Murray (@andy_murray) April 9, 2020