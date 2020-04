Marcelo Rios vince il torneo virtuale di Miami: Roger Federer sconfitto in finale

Tennis TV, il canale ufficiale che trasmette tutti gli incontri del circuito ATP, ha organizzato nella settimana appena trascorsa il torneo virtuale di Miami. Dopo il successo di Garin ad Indian Wells, altra affermazione cilena con Marcelo Rios che ha vinto la manifestazione, basata sui voti dei fans tramite i social network, superando all’ultimo atto lo svizzero Roger Federer con lo score di 6-4 6-3.

Al via non c’era alcun giocatore italiano: nel tabellone principale del torneo “All stars”, oltre a numerosi giocatori ancora in attività, sono stati inseriti anche Kafelnikov, Becker, McEnroe, Krajicek, Davydenko, Roddick, Safin, Hewitt, Moya, Lendl, Edberg e Sampras. Fatta eccezione per il vincitore Rios, il secondo ex tennista ad essersi spinto più avanti è stato Marat Safin, sconfitto ai quarti di finale da Federer.