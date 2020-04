TennisAtHome – Il meglio degli azzurri: Roland Garros 2018, Cecchinato elimina Djokovic (VIDEO)

Decimo appuntamento di LiveTennis.it con la rubrica #TennisAtHome – Il meglio degli azzurri, attraverso la quale sarà possibile rivivere, con una pubblicazione ogni due giorni, le migliori prestazioni offerte dai tennisti italiani nei tornei del circuito professionistico.

Dopo aver ricordato il match di ottavi di finale del Roland Garros 2018 tra Marco Cecchinato e David Goffin, facciamo un passo in avanti verso i quarti: il tennista palermitano, numero 72 ATP, raggiunge il terzultimo atto in un Major per la prima volta in carriera ma non sente affatto la pressione, tanto da sfoderare un’altra meravigliosa prestazione contro Novak Djokovic, sconfitto in quattro set.