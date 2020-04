Coronavirus: sospesi i tornei Challenger di Milano, Parma e Recanati

Oltre ai tornei dei circuiti ATP e WTA, a causa dell’emergenza Coronavirus ne paga le conseguenze anche il circuito Challenger: la sosta per l’emergenza sanitaria, infatti, è stata prolungata di oltre un mese (si potrebbe ripartire dal 13 luglio, ma da questo punto di vista c’è veramente poca certezza) e a farne le spese saranno anche tre appuntamenti in programma sul suolo italiano.

Non si giocheranno nelle date previste originariamente i tornei di Milano, Parma e Recanati. Gli organizzatori del torneo di Blois (Francia) hanno già comunicato la cancellazione (l’evento si disputerà direttamente nel 2021) mentre per le altre manifestazioni non sono ancora giunte notizie ufficiali a riguardo.