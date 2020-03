Anastasia Pavlyuchenkova spiega il motivo della rottura con il suo ormai ex allenatore: “dovuto alla cattiva preparazione”

In una intervista con un giornale russo, la Pavlyuchenkova ha specificato le ragioni della rottura con il suo ormai ex allenatore Sumyk, identificandole nell’infortunio all’anca, che secondo lei è dovuto alla cattiva preparazione e anche alla scelta dei tornei di avvicinamento all’Open australiano (“mai avuto problemi fisici tranne che alla spalla”) e nell’atmosfera poco aperta nel rapporto con l’allenatore “ho avuto tanti allenatori e molti ripetono troppo spesso “io” “.

Tra l’altro la Pavlyuchenkova aveva preso la decisione già da tempo, ma le era stato consigliato di non divulgare la notizia per via dei negoziati in corso con i vari tornei, in quanto la russa fa parte del Consiglio delle giocatrici WTA insieme alle europee Konta, Krunic, Vekic e le americane Keys, Stephens, Ahn.

