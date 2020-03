Grigor Dimitrov sceglie il campionato americano alle Olimpiadi

Questo venerdì, Grigor Dimitrov ha confermato il suo ritorno al World Team Tennis, una sorta di interclub nordamericano, che si giocherà durante le Olimpiadi di Tokyo 2020. In altre parole, il 28enne bulgaro non intende competere alle Olimpiadi dove si è qualificato in termini di ranking.

Per ora, le Olimpiadi di Tokyo rimangono in calendario nonostante tutte le cancellazioni e i rinvii già causati dal coronavirus.

Dimitrov riceverà una forte somma di denaro per giocare per gli Orange County Breakers.