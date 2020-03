Noah Rubin con il tennis fermo da lezioni di tennis private

L’annullamento del circuito ATP per sei settimane a causa del coronavirus non è stata una sorpresa, ma porterà al cambiamento di abitudini di diversi giocatori, che vedono la loro vita cambiata (come d’altronde è cambiata a tutti noi).

Un esempio è l’americano Noah Rubin, che durante questa pausa, ha annunciato che sarà a New York e disponibile per dare delle lezioni di tennis private.

“Sarò a New York per qualche tempo. Dare alcune lezioni private durante questo periodo se qualcuno è interessato mi faccia sapere. Solo domande serie!”.

Il Nord Americano, attualmente 224 ° nella classifica mondiale, ha effettuato la comunicazione tramite i social network e non è passato molto tempo che arrivassero diverse richieste da persone interessate.