Coronavirus: mercoledì sarà presa una decisione sul Masters 1000 di Miami

Nella giornata di mercoledì si decideranno le sorti del Masters 1000 di Miami, in calendario dal 23 marzo al 5 aprile. Dopo la cancellazione del pari categoria di Indian Wells, si fanno sempre più insistenti anche i rumors in merito ad un possibile annullamento della manifestazione in programma in Florida: nelle ultime ore, intanto, in città sono stati annullati alcuni concerti in programma nello stesso periodo del torneo al fine di evitare la possibilità di contagio da Coronavirus.

Se dovesse “saltare” anche il Masters 1000 di Miami, il circuito maggiore maschile ripartirebbe allora dagli ATP 250 di Houston e Marrakech (dal 6 aprile) mentre quello femminile dal WTA Premier di Charleston e dal WTA International di Bogotà (entrambi dal 6 aprile). La situazione è in continua e rapida evoluzione: al momento non è da escludere uno stop di qualche settimana anche per quanto concerne Challenger, ITF e Futures.