Challenger Nur-Sultan: Nenad Zimonjic in campo in singolare… a 43 anni

Le tantissime cancellazioni dall’entry list del Challenger di Nur-Sultan (Kazakistan) hanno spinto Nenad Zimonjic a firmare per l’ingresso nel tabellone di qualificazione: il serbo, classe 1976 (43 anni), avrebbe dovuto sfidare al primo e decisivo turno del torneo cadetto il tennista locale Rostislav Galfinger (classe 2002, wild card) ma una serie innumerevole di forfait dell’ultimo minuto dal main draw (si sono ritirati Yang, Kavcic, Wu e Basic) hanno fatto sì che il nativo di Belgrado entrasse direttamente nel tabellone principale.

Da alternate, Zimonjic è stato sorteggiato al primo ostacolo contro l’uzbeko Sanjar Fayziev: a quasi tre anni dall’ultima volta (nell’aprile 2017 giocò contro Ramos-Vinolas in un Spagna-Serbia di Coppa Davis), il serbo tornerà a disputare un incontro di singolare nel circuito professionistico. La vittoria in singolare manca dal giugno 2013: nelle qualificazioni dell’ATP 500 del Queen’s superò Adam Brown e Matthew Barton prima di cedere a Sam Groth. Per la sua ultima apparizione in singolare nel mondo Challenger bisogna tornare indietro di ben undici anni: nel 2009, grazie ad una wild card, vinse un match a Belgrado (7-6 al terzo sul rumeno Cruciat) per poi arrendersi al tedesco Brands.