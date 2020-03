Emergenza Coronavirus – Cancellato Indian Wells: I giocatori arrabbiati per la mancata comunicazione dell’ATP

Il tennis mondiale è stato colpito questa notte dalla notizia shock che il torneo di Indian Wells è stato cancellato per colpa del coronavirus.

A poche ore dall’inizio delle qualificazioni e con già centinaia di giocatori, allenatori, raccattapalle, arbitri e giudici di linea sul posto, l’organizzazione è stata costretta a confermare che l’evento non avrebbe avuto luogo, ma come la notizia è stata resa pubblica ha lasciato molti dei giocatori in preda alla rabbia.

“Sarebbe stato bello se l’ATP avesse comunicato ai giocatori un po ‘meglio la sospensione di un torneo quando siamo già tutti qui … scoprire la situazione sui social network o su Whatsapp è abbastanza scomodo”, ha dichiarato Diego Schwarzman sui social network.

Anche altri tennisti come Sorana Cirstea, Kirsten Flipkens, Tennys Sandgren e Noah Rubin si sono rammaricati con i vertici dell’ATP per non esserci stato un incontro con i giocatori per spiegare loro la situazione.