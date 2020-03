Luca Nardi, classe 2003, vince il suo primo torneo future in carriera

Luca Nardi ha vinto questa mattina il primo titolo Future in carriera.

L’azzurro classe 2003, ha sconfitto in rimonta nella finale del torneo di Sharm El Sheikh il ceco Jaroslav Pospisil classe 1981 e attualmente al n.678 ATP ma in passato con un best ranking al n.103 ATP in tre set con il risultato di 5-7 6-4 7-6(5).

Nardi nel terzo e decisivo set ha servito per il match sul 6-5, perdendo però la battuta e archiviando poi la pratica al tie-break decisivo piazzando dal 5 pari un mini parziale di due punti consecutivi e vincendo in questo modo la partita.

M15 Sharm El Sheikh – Final

