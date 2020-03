Challenger Indian Wells: I risultati con il dettaglio del Day 2 (Live). Salvatore Caruso agli ottavi di finale. Marcora al secondo turno (Video)

R2: (1)Ugo Humbert (FRA) vs (PR)Jack Sock (USA)

R2: Michael Redlicki (USA) vs (13)Evgeny Donskoy (RUS)

R2: (11)Denis Kudla (USA) vs Maxime Janvier (FRA)

R2: (Q)Sem Verbeek (NED) vs (6)Jannik Sinner (ITA) [0-1]

R2: Ryan Peniston (GBR) vs (14)Marcos Giron (USA)

R2: Mischa Zverev (GER) vs (9)Gregoire Barrere (FRA)

R2: (15)Christopher Oconnell (AUS) vs Sebastian Korda (USA) [1-0]

R2: Mitchell Krueger (USA) vs (4)Radu Albot (MDA) [0-2]

R2: (5)Steve Johnson (USA) vs Marc Polmans (AUS)

R2: Mackenzie Mcdonald (USA) vs (12)Taro Daniel (JPN) [1-1]

R2: (16)Peter Gojowczyk (GER) vs (PR)Raymond Sarmiento (USA)

Challenger Indian Wells CH | Cemento | $162.480 – 1°-2° Turno

Stadium 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Noah Rubin vs [2] Lucas Pouille



CH Indian Wells Noah Rubin Noah Rubin 6 7 Lucas Pouille [2] Lucas Pouille [2] 4 6 Vincitore: N. RUBIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 L. Pouille 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Rubin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 L. Pouille 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 N. Rubin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Rubin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Rubin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Pouille 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 N. Rubin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Pouille 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Rubin 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 N. Rubin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-2 → 4-3 N. Rubin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 3-2 N. Rubin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 N. Rubin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [8] Frances Tiafoe vs Michael Mmoh



CH Indian Wells Frances Tiafoe [8] Frances Tiafoe [8] 6 6 Michael Mmoh Michael Mmoh 4 3 Vincitore: F. TIAFOE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Mmoh 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Mmoh 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [1/WC] Ugo Humbert vs [PR] Jack Sock



CH Indian Wells Ugo Humbert [1] Ugo Humbert [1] 6 4 Jack Sock Jack Sock 7 6 Vincitore: J. SOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 J. Sock 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 J. Sock 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-2 → 1-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 J. Sock 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 U. Humbert 0-15 0-30 df 0-40 5-2 → 5-3 J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Sock 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

4. Mitchell Krueger vs [4/WC] Radu Albot



CH Indian Wells Mitchell Krueger Mitchell Krueger A 0 5 Radu Albot [4] • Radu Albot [4] 40 6 3 Palla set Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 5-3 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Albot 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Krueger 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 R. Albot 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-5 → 0-6 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 M. Krueger 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 15 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Sem Verbeek vs Maxime Cressy



CH Indian Wells Sem Verbeek Sem Verbeek 7 6 Maxime Cressy Maxime Cressy 6 3 Vincitore: S. VERBEEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Verbeek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Cressy 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 5-3 S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 S. Verbeek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-1 → 3-1 S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Cressy 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 S. Verbeek 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* df 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 S. Verbeek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Verbeek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Cressy 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 S. Verbeek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 S. Verbeek 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-3 → 1-3 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 S. Verbeek 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [10] Salvatore Caruso vs Thai-Son Kwiatkowski



CH Indian Wells Salvatore Caruso [10] Salvatore Caruso [10] 6 6 Thai-Son Kwiatkowski Thai-Son Kwiatkowski 4 2 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 T. Kwiatkowski 15-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 T. Kwiatkowski 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 ace 5-3 → 5-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Caruso 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Kwiatkowski 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. [11] Denis Kudla vs Maxime Janvier



CH Indian Wells Denis Kudla [11] Denis Kudla [11] 6 6 Maxime Janvier Maxime Janvier 2 1 Vincitore: D. KUDLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Kudla 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Janvier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Janvier 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Kudla 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Janvier 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Janvier 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df 3-2 → 4-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [15] Christopher O’Connell vs Sebastian Korda



CH Indian Wells Christopher O'Connell [15] Christopher O'Connell [15] 1 1 Sebastian Korda Sebastian Korda 6 6 Vincitore: S. KORDA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 S. Korda 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-3 → 1-4 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 17 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Keegan Smith vs Ryan Peniston



CH Indian Wells Keegan Smith Keegan Smith 6 4 Ryan Peniston Ryan Peniston 7 6 Vincitore: R. PENISTON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Peniston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-4 → 4-5 R. Peniston 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 K. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 R. Peniston 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Peniston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Peniston 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 K. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Peniston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 K. Smith 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 R. Peniston 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Smith 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Peniston 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Peniston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Smith 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Peniston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

2. [WC] Govind Nanda vs Marc Polmans



CH Indian Wells Govind Nanda Govind Nanda 2 3 Marc Polmans Marc Polmans 6 6 Vincitore: M. POLMANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Nanda 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Nanda 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Nanda 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Nanda 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Nanda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Nanda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Nanda 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Nanda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Mackenzie McDonald vs [12] Taro Daniel



CH Indian Wells Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 5 6 Taro Daniel [12] Taro Daniel [12] 7 7 Vincitore: T. DANIEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-5 → 4-5 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 T. Daniel 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. McDonald 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. McDonald 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-4 → 3-4 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-2 → 1-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Michael Redlicki vs [13] Evgeny Donskoy



CH Indian Wells Michael Redlicki Michael Redlicki 6 0 Evgeny Donskoy [13] Evgeny Donskoy [13] 7 6 Vincitore: E. DONSKOY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Redlicki 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 E. Donskoy 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-4 → 0-5 M. Redlicki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 E. Donskoy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Redlicki 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Donskoy 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 E. Donskoy 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Redlicki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 E. Donskoy 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 M. Redlicki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Redlicki 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 E. Donskoy 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 M. Redlicki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Redlicki 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Redlicki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 19 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Roberto Marcora vs [Q] Gage Brymer



CH Indian Wells Roberto Marcora Roberto Marcora 6 6 Gage Brymer Gage Brymer 4 3 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Brymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 R. Marcora 15-0 30-0 3-3 → 4-3 G. Brymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 G. Brymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 G. Brymer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Brymer 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 R. Marcora 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Brymer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Brymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 R. Marcora 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Brymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Brymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Gregoire Barrere / Lucas Pouille vs Romain Arneodo / Salvatore Caruso



CH Indian Wells Gregoire Barrere / Lucas Pouille Gregoire Barrere / Lucas Pouille 15 6 5 Romain Arneodo / Salvatore Caruso • Romain Arneodo / Salvatore Caruso 30 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Arneodo / Caruso 15-0 30-0 30-15 5-6 G. Barrere / Pouille 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 R. Arneodo / Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 G. Barrere / Pouille 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 R. Arneodo / Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 G. Barrere / Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Barrere / Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 G. Barrere / Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Arneodo / Caruso 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 G. Barrere / Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Arneodo / Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 G. Barrere / Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Arneodo / Caruso 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Barrere / Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 4-2 → 4-3 R. Arneodo / Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 3-2 → 4-2 G. Barrere / Pouille 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Caruso 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 G. Barrere / Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 G. Barrere / Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 20 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Liam Broady vs Brandon Nakashima