Alexander Bublik e l’odio verso il tennis professionistico

Alexander Bublik è stato molto schietto del motivo perchè gioca a tennis.

Il kazako ha dichiarato: ‘Odio il tennis, lo odio con tutto il mio cuore. Non vedo niente di positivo nell’essere un giocatore di tennis- Gioco solo per i soldi. Se non ci fossero dei soldi in gioco, mi ritirerei subito. Non penso di guadagnare abbastanza soldi, altrimenti mi sarei già fermato.

O forse no… Non sono ancora arrivato al punto del mio amico Tomic, ma non sono così lontano! “.

“Amo lo sport, adoro colpire la palla e sono sicuro che anche dopo il ritiro continuerò a colpire migliaia di palle. Probabilmente morirò giocando a tennis. Ma è difficile, essendo un professionista, giocare ogni giorno, sempre con nuovi avversari, anche se hai dolore dappertutto”.