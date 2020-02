Fed Cup: Doskarayev si dimette, Yaroslava Shvedova è il nuovo capitano del Kazakistan

Dias Doskarayev si è dimesso dal ruolo di capitano della selezione kazaka di Fed Cup: dopo quasi sette anni sulla panchina della squadra femminile del Kazakistan, l’ex numero 945 ATP in singolare (best ranking fatto registrare nel 2001) ha scelto di lasciare questo importante ruolo nelle mani di Yaroslava Shvedova, giocatrice che si è ritirata da pochi anni ed è stata spesso al seguito della propria Nazionale anche nelle gare in trasferta (ha seguito da vicino, assieme alla propria famiglia, anche la formazione maschile alle Davis Cup Finals di Madrid dello scorso novembre).

“E’ stato un onore aver potuto ricoprire il ruolo di capitano per quasi sette anni“, ha commentato Doskarayev, che chiude la sua avventura con il Kazakistan con un bilancio positivo (15 vittorie e 10 sconfitte). “Ringrazio il Presidente della Federazione Tennis Kazakistan per l’opportunità, ma soprattutto le giocatrici che hanno sempre creduto in me e non mi hanno mai fatto mancare il rispetto. Ho giocato la Coppa Davis con la mia nazionale e, una volta ritirato, sono stato capitano della squadra femminile: non potevo chiedere di meglio“, ha proseguito.

Shvedova, che nel 2012 è stata in Top-30 nella classifica WTA, esordirà sulla panchina del Kazakistan nel mese di aprile in occasione del Playoff contro l’Argentina. Doskarayev si è così espresso in merito alla nuova guida tecnica: “Yaroslava ha avuto una grandissima carriera e sicuramente sarà molto brava anche in panchina. Putintseva e Diyas sono ottime giocatrici, alle quali va aggiunta Rybakina che ha un potenziale enorme anche se non ha molta esperienza in Fed Cup“.