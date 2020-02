ATP Rio de Janeiro: Il Main Draw. Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.759.905

(1) Thiem, Dominic vs (WC) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Munar, Jaume vs Caruso, Salvatore

Qualifier vs (SE) Sousa, Pedro

Qualifier vs (8) Ruud, Casper

(4) Pella, Guido vs Monteiro, Thiago

Verdasco, Fernando vs Cuevas, Pablo

Qualifier vs Dellien, Hugo

Andujar, Pablo vs (6) Djere, Laslo

(7) Ramos-Vinolas, Albert vs (WC) Alcaraz, Carlos

Moutet, Corentin vs Qualifier

Carballes Baena, Roberto vs Delbonis, Federico

Martin, Andrej vs (3) Garin, Cristian

(5) Coric, Borna vs Londero, Juan Ignacio

Davidovich Fokina, Alejandro vs (WC) Seyboth Wild, Thiago

Mayer, Leonardo vs Sonego, Lorenzo

Cecchinato, Marco vs (2) Lajovic, Dusan