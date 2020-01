Australian Open: Novak Djokovic è in semifinale. Ci sarà quindi la sfida con Roger Federer (con il video della partita)

Novak Djokovic sfiderà Roger Federer nella prima semifinale dell’Australian Open.

Djokovic ha infatti sconfitto nei quarti di finale per 6-4 6-3 7-6 (7/1) Milos Raonic in 2h58′, successo che gli permette di proseguire un percorso quasi netto se si fa eccezione per il set concesso a Jan-Lennard Struff nel primo turno.

Sarà l’atto 50 dell’eterna sfida tra i due campioni.

L’ultima sfida di giornata della Rod Laver Arena ha rispecchiato il canovaccio dei nove precedenti tra i due, con Nole abile a leggere il gioco dell’avversario e capace di centrare la decima vittoria in altrettante sfide, nelle quali il canadese è stato in grado di vincere la miseria di due set. Scivolate via le prime due frazioni con due break in favore di Nole, nella terza Raonic ha tentato in tutti i modi di strappargli la battuta ma, malgrado la potenza dei propri colpi e nonostante qualche problema con le lenti a contatto per il 32enne di Belgrado, si è dovuto arrendere ancora una volta alla maggiore regolarità del detentore del titolo.

La partita punto per punto