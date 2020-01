Australian Open: Novak Djokovic conquista i quarti di finale. Ora la sfida con Milos Raonic (Video)

Solida la prestazione di Novak Djokovic, che negli ottavi di finale degli Australian Open ha sconfitto l’argentino Diego Sebastian Schwartzman (ATP 17) con un perentorio 6-3 6-4 6-4, archiviando la pratica in poco più di 2h07′.

L’argentino ha provato a dare battaglia, ma grazie anche ad un gran rendimento al servizio (8 gli ace per lui), il numero 2 al mondo ha staccato il ticket per i quarti, nei quali incontrerà Milos Raonic (35), vittorioso per 6-4 6-3 7-5 su Marin Cilic (39).

