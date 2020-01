Challenger Bangkok: Trionfa Federico Gaio. Successo e best ranking per lui (Video)

Federico Gaio ha conquistato il torneo challenger di Bangkok battendo in finale Robin Haase con il risultato di 6-1 4-6 4-2.

Per Gaio si tratta del 4 successo challenger in carriera. Gaio migliora il proprio best ranking e da lunedì sarà alla posizione numero 123.

Challenger Bangkok 2 CH | Cemento | $54.160 – Finali

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00)

1. Mao-Xin Gong / Ze Zhang vs [2] Gonzalo Escobar / Miguel Angel Reyes-Varela



2. [8] Federico Gaio vs [10] Robin Haase (non prima ore: 06:30)