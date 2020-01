Australian Open: Milos Raonic elimina Stefanos Tsitsipas e approda agli ottavi

Milos Raonic si è reso protagonista di una preziosa vittoria al terzo turno degli Australian Open 2020 in corso di svolgimento sui campi in cemento outdoor di Melbourne Park: il tennista canadese, numero 35 del ranking mondiale e trentaduesima testa di serie, si è imposto su Stefanos Tsitsipas, n.6 ATP e tra i maggiori candidati per la conquista del titolo, col punteggio di 7-5 6-4 7-6(2) in due ore e 30 minuti di gioco, qualificandosi così per gli ottavi di finale dello Slam downunder per la settima volta in carriera. Ad attenderlo, nella notte tra sabato e domenica, ci sarà il croato Marin Cilic, vittorioso in cinque set sullo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Raonic, che nel 2019 raggiunse i quarti di finale (venne sconfitto da Lucas Pouille), si conferma in ottimo stato di forma dopo i rapidi successi ottenuti nei primi due incontri disputati contro Lorenzo Giustino e Cristian Garin. Il canadese ha messo a referto 19 aces e, soprattutto, ha conquistato l’89% dei punti con la prima di servizio (56 su 63): molto positivo anche il bilancio tra vincenti ed errori non forzati, (55-32, +23).