Australian Open: Camila Giorgi liquida Kuznetsova e approda al terzo turno

Ottima affermazione per Camila Giorgi al secondo turno degli Australian Open 2020: la maceratese, numero 102 della classifica mondiale WTA, si è imposta col punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 3 minuti di gioco contro Svetlana Kuznetsova, regalandosi la sfida con la tedesca Angelique Kerber al prossimo ostacolo (si giocherà nella notte tra venerdì e sabato).

Apparsa molto solida e concentrata fin dalle prime battute, l’azzurra ha ceduto il servizio in una sola occasione, chiudendo la contesa col 76% di punti vinti con la prima di servizio (22 su 29) e un bilancio vincenti-errori non forzati molto positivo (+13). Ricordiamo che Camila Giorgi raggiunse il terzo turno anche nel 2019, sconfiggendo in sequenza Jakupovic e Swiatek prima di arrendersi di fronte a Karolina Pliskova: eguagliato il risultato dello scorso anno, l’azzurra è certa di non perdere punti nel ranking WTA (al momento guadagnerebbe tre posizioni, ritornando in Top-100).

