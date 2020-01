Brayden Schnur: “Federer e Nadal sono egoisti, dovrebbero fare di più per le condizioni di Melbourne”

Brayden Schnur critico con gli organizzatori degli Australian Open ma addirittura con Roger Federer e Rafa Nadal. Il canadese, attualmente n.103 del ranking ATP, è impegnato nelle qualificazioni per il primo Slam in stagione, e come tutti gli altri giocatori ha sofferto terribilmente le pessime condizioni dell’aria a Melbourne per colpa degli incendi che stanno devastando il paese. Schnur ha impiegato oltre due ore per sconfiggere nel primo turno Sebastian Ofner, lamentandosi dopo il match con gli ufficiali di gara per le difficoltà respiratorie patite in campo. Queste le sue parole, rilasciate alla stampa internazionale: “Le condizioni sono terribili, senti una forte secchezza in gola, è come fumare una sigaretta. Non è normale giocare così, i colleghi che soffrono di asma o problemi respiratori non possono farcela”.

Il canadese non ha risparmiato nemmeno Federer e Nadal, i due tennisti più forti della nostra epoca: “Le critiche alle condizioni di Melbourne devono arrivare anche dai migliori perché possano avere la massima risonanza ed essere efficaci. Roger e Rafa sono un po’ egoisti nel pensare a se stessi e alle loro carriere. Poiché sono vicini alla fine delle loro vite sportive, tutto ciò a cui pensano è la loro eredità sportiva, e non stanno facendo abbastanza per il tennis in generale, nel cercare di fare ciò che è buono per tutti. Questi ragazzi sono delle leggende, i migliori, ma credo che debbano intensificare il loro impegno”.

Dichiarazioni forse provocate dall’emozione e dalle difficoltà del momento, ma che certamente non passeranno inosservate.





Marco Mazzoni