ITF Daytona Beach e Malibù: I Main Draw

ITF DAYTONA BEACH(Usa 25k terra)

[1] Paula Ormaechea vs Shilin Xu

Ylena In-albon vs Q

Guiomar Maristany zuleta de reales vs Charlotte Chavatipon

Lea Boskovic vs [7] Grace Min

[3] Renata Zarazua vs Elizabeth Halbauer

Q vs Q

Quinn Gleason vs Mari Osaka

Ayano Shimizu vs [6] Dalma Galfi

[5] Tereza Mrdeza vs Kylie Mckenzie

Marie Benoit vs Q

Eri Hozumi vs Q

Irene Burillo escorihuela vs [4] Daniela Seguel

[8] Seone Mendez vs Jamie Loeb

Amanda Carreras vs Q

Jaleesa Leslie vs Gabriela Talaba

Jule Niemeier vs [2] Tessah Andrianjafitrimo

[1] Amandine Hessevs Leonie KungNagi Hanatanivs QPeyton Stearnsvs Alycia Parks[6] Claire Liuvs Q

[4] Anna Danilina vs Naomi Cheong

Q vs Q

Emina Bektas vs Q

[5] Ana Sofia Sanchez vs Q

[8] Jessica Pieri vs Kayla Day

Katie Volynets vs Fernanda Contreras gomez

Tara Moore vs Lou Brouleau

Laura Pigossi vs [3] Catherine Harrison

[7] Hanna Chang vs Tatiana Pieri

Maya Pitts vs Q

Francesca Jones vs Jessica Failla

[2] Nadia Podoroska vs Q