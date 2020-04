Coronavirus: rinviati al 2021 i Challenger di Winnipeg e Vancouver

Il calendario dei tornei del circuito professionistico continua a perdere dei “pezzi” a causa dell’emergenza Coronavirus: Tennis Canada, nella giornata di ieri, ha comunicato la cancellazione dei tornei Challenger di Winnipeg e Vancouver, programmati rispettivamente dal 13 al 19 luglio e dal 16 al 23 agosto 2020.

Gavin Ziv, uno dei personaggi di punta della Federazione Canadese nell’ambito degli eventi di carattere internazionale, ha commentato: “I comitati organizzativi di questi tornei hanno preso queste decisioni al fine di salvaguardare la salute di giocatori, volontari e tifosi. Hanno dovuto prendere in considerazione la situazione attuale e, viste le spese importanti che si è costretti ad affrontare nell’organizzazione di eventi professionistici, hanno optato in maniera definitiva per il rinvio al 2021“.