Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego parlano del tennis italiano

Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini in occasione dei SuperTennis Awards hanno dichiarato:

Sonego: “Il mio sogno sarebbe quello di giocare le ATP Finals tra qualche anno ci sono sempre più italiani vicino alla vetta della classifica ed è veramente bello.

Ho vissuto delle esperienze che non pensavo di poter vivere. Essere convocati in Davis non è da tutti. Mi sono goduto questa fantastica esperienza, dove ho imparato tantissimo guardando gli altri giocatori ed allenandomi con loro.

Stando a contatto con questi giocatori, quest’anno ho fatto delle esperienze fantastiche”.

Berrettini: “Tra tutti noi c’è una grandissima stima e tutti i risultati importanti ci aiutano l’un l’altro.

Quest’anno ne è la testimonianza: dopo che Fognini ha vinto a Monte Carlo, io l’ho fatto a Budapest e Sonego ad Antalya. Ci siamo inseguiti a suon di risultati e credo che questo sia bellissimo per gli appassionati e per tutto il movimento”.