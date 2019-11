Andy Murray non ha giocato in Davis per un problema fisico

Andy Murray, attualmente 126 ° nella classifica mondiale, è stato chiamato a giocare per la Gran Bretagna nelle finals di Coppa Davis, ma dopo aver disputato il suo primo incontro alla fine ha rinunciato per un problema fisico.

Il tennista scozzese ha subito un intervento chirurgico all’anca a gennaio ed ha pensato di ritirarsi dal tennis, ma è ritornato dopo 7 mesi vincendo anche un torneo ATP 250 ad Anversa.

Murray ora ha rivelato di aver provato un forte dolore nell’area pelvica e ha seguito per questo motivo il resto della competizione in panchina: “Ho fatto degli accertamenti subito dopo l’incontro con Griekspoor perché avevo dolore in quella zona. Dopo aver giocato ad Anversa mi sono preso alcuni giorni liberi. Ho iniziato ad allenarmi molto quando sono arrivato a Madrid e ho sentito un po ‘di dolore”.