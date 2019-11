Sania Mirza ritornerà in campo nel 2020

Sania Mirza, uno dei più grandi nomi del tennis indiano, tornerà alle competizioni nel 2020 dopo un anno in cui è stata assente perchè diventata madre.

La sei volte vincitrice di tornei del Grand Slam in doppio ha ammesso di essersi ispirata a Serena Williams “Il motivo per cui non mi sono mai impegnata a tornare è perché non sapevo come avrebbe reagito il mio corpo. Ma ci sono stati casi di tenniste che sono diventate madri e sono tornati al loro meglio, un esempio di questo è Serena, che continua a lottare per molti titoli dopo aver avuto un figlio”, ha ammesso Mirza, ora 33 enne.

Mirza non ha più giocato dal WTA di Pechino del 2017. Ha quindi smesso di giocare a causa di un infortunio al ginocchio, che l’ha costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico. Quindi, a causa della gravidanza, non è più tornata in campo.

Il suo obiettivo è giocare al WTA di Brisbane per ottenere un ritmo competitivo per gli Australian Open, il primo Grand Slam della stagione.