ATP Finals: Roger Federer manda a casa Novak Djokovic. Lo svizzero è in semifinale

Roger Federer si è preso una rivincita importante ai danni di Novak Djokovic. Nel match da dentro o fuori contro Nole, valido per la terza giornata del Gruppo Borg, Roger ha avuto la meglio per 6-4 6-3 qualificandosi così per le semifinali delle ATP Finals di Londra e stoppando al contempo la rincorsa del serbo sia al numero uno del ranking che al suo record di 6 sigilli al Master.

Il primo set del 38enne di Basilea è stato un capolavoro: sorretto da un servizio efficacissimo, Federer è partito a mille e una volta portatosi sul 3-1 non ha lasciato nessuna possibilità al suo avversario di rientrare nel parziale. Mancate due palle break in entrata di secondo set,Roger è sembrato subire un po’ la reazione di Nole, ma sul 2-2 è riuscito a strappargli nuovamente la battuta e non si è più voltato indietro sino alla linea del traguardo.

La partita punto per punto