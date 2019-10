ATP Anversa: Lorenzi/Sinner approdano in semifinale nel torneo di doppio

Continua la corsa di Paolo Lorenzi e Jannik Sinner nel torneo di doppio dell’ATP 250 di Anversa: la coppia azzurra, entrata in extremis nel tabellone principale in qualità di alternate, si è imposta quest’oggi su Pablo Cuevas e Maximo Gonzalez col punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 5 minuti di gioco, dando quindi continuità al successo ottenuto all’esordio sui favoriti numero tre, gli austriaci Jurgen Melzer e Oliver Marach.

Lorenzi/Sinner hanno ottenuto il “pass” per le semifinali: domani affronteranno i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies, quest’anno vincitori del Roland Garros e semifinalisti agli US Open. Per il senese si tratta del miglior risultato stagionale, mentre il suo partner, classe 2001, è al miglior risultato in carriera in doppio (non è mai andato oltre i quarti di finale in questa specialità nel circuito Challenger, mentre ha conquistato un titolo Futures nell’agosto 2018 al fianco di Giacomo Dambrosi). Semifinalista anche nel torneo di singolare (affronterà Wawrinka), Sinner si garantisce il best ranking in doppio: da lunedì entrerà per la prima volta in Top-400, portandosi almeno al n.382.