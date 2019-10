Next Gen ATP Finals: la situazione aggiornata della Race, Tiafoe si “avvicina” a Milano

Manca sempre meno al via delle Next Gen ATP Finals di Milano, torneo riservato ai migliori sette giocatori (più una wild card) under-21 del circuito internazionale: Stefanos Tsitsipas, il primo a qualificarsi per l’evento che si terrà al “Palalido Allianz Cloud“, disputerà le ATP Finals di Londra e dunque non giocherà in Lombardia.

Risultano qualificati, al momento, Felix Auger Aliassime, Alex De Minaur e Denis Shapovalov, oltre ovviamente alla wild card Jannik Sinner. C’è lotta, dalla quinta posizione in giù, per accaparrarsi gli ultimi posti a disposizione: Casper Ruud e Corentin Moutet sono usciti al primo turno del torneo di Stoccolma, mentre sono ancora in corsa Tiafoe (già ai quarti ad Anversa), Kecmanovic, Humbert, Ymer e Popyrin nei vari ATP 250 in corso di svolgimento.

RACE TO MILAN (ULTIMO AGGIORNAMENTO: 17 OTTOBRE, ORE 14.34)

1. Stefanos Tsitsipas (3820) QUALIFICATO ATP FINALS

2. Felix Auger Aliassime (1681)

3. Alex De Minaur (1430)

4. Denis Shapovalov (1255) – STOCCOLMA R16

13. Jannik Sinner (484) – WILD CARD – ANVERSA R16

——– QUALIFICAZIONE

5. Frances Tiafoe (1015) – ANVERSA QF

6. Casper Ruud (931)

7. Miomir Kecmanovic (901) – MOSCA R16

8. Ugo Humbert (782) – ANVERSA R16

9. Mikael Ymer (763) – STOCCOLMA R16

10. Alexei Popyrin (571) – STOCCOLMA R16

11. Corentin Moutet (569)

12. Alejandro Davidovich Fokina (534) – NINGBO QF

Lorenzo Carini