Masters 1000 Shanghai: Splende Matteo Berrettini. Quarti di finale per lui

Bellissima vittoria di Matteo Berrettini che conquista i quarti di finale del torneo Masters 1000 di Shanghai.

Matteo ha sconfitto negli ottavi di finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.8 del seeding, con il risultato di 76 (5) 64 dopo 1 ora e 56 minuti di partita.

Nei quarti di finale Matteo Berrettini sfiderà Thiem o Basilashvili.

Nel primo set l’azzurro avanti per 5 a 3, subiva il controbreak nel decimo gioco (ai vantaggi dal 30 a 0), con lo spagnolo che impattava sul 5 pari.

Sul 5 a 6 Matteo, dallo 0-30, era bravo a conquistare quattro punti consecutivi ed a portare la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak l’azzurro dal 4 a 5 inseriva il turbo conquistava tre punti consecutivi e anche il parziale per 7 punti a 5.

Nel secondo set Berrettini sotto per 1 a 3, 15-40, con due palle per il doppio brek per lo spagnolo, riusciva a resistere e poi controbrekkare l’avversaro nel sesto gioco.

Dal 4 pari poi l’azzurro metteva a segno un parziale di 8 punti a 1, piazzava il break nel decimo game e chiudeva la contesa per 6 a 4.

La partita punto per punto