Masters 1000 Shanghai: Fabio Fognini ad un passo dalla sconfitta contro Andy Murray riesce a ribaltare e vincerla al tiebreak del terzo set

Fabio Fognini dopo una lotta di 3 ore raggiunge gli ottavi di finale nel torneo Masters 1000 di Shanghai.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio al secondo turno l’ex n.1 del mondo Andy Murray con il risultato di 76 (4) 26 76 (2) dopo 3 ore e 9 minuti di partita.

Agli ottavi di finale Fabio Fognini sfiderà Fritz o Khachanov [7] in campo domani.

Nel primo set Fognini avanti per 2 a 1 e servizio a disposizione cedeva tre game consecutivi con Murray che si portava in vantaggio per 4 a 2.

Nel settimo gioco immediata reazione del n.1 italiano che controbrekkava il britannico e impattava sul 4 pari.

Sul 5 a 5 il ligure mancava due palle break e nel game seguente vinceva un combattuto game di battuta ai vantaggi, con l’azzurro che per ben cinque volte si è trovato a due punti dal perdere il set.

Nel tiebreak Fabio avanti per 4 a 2 veniva recuperato sul 4 pari, ma nel nono punto Andy commetteva un deleterio doppio fallo, con Fognini che poi riusciva a chiudere la frazione per 7 punti a 4.

Nel secondo set dal 2 a 1 e palla break per l’azzurro, da quel momento cedeva ben cinque game consecutivi perdendo la frazione per 6 a 2.

Nel terzo set Fognini per due volte è stato a due punti dalla sconfitta, quando Murray ha servito per il match sul 5 a 4 e sul 6 a 5 ma in entrambe le occasioni è riuscito a piazzare il controbreak e senza concedere palle match.

Nel tiebreak il n.1 d’Italia in un attimo si portava sul 6 a 1, prima di chiudere set e match per 7 punti a 2.

La partita punto per punto