Tegola sugli Internazionali di Solarino 2019, ma amministrazione e organizzazione “fanno squadra”

Tegola sugli internazionali di tennis femminile in programma a Solarino dal 3 novembre al 1° dicembre 2019. Nei giorni scorsi l’agenzia svizzera Sportradar Tennis ha comunicato non verrà realizzato lo streaming delle gare previste per le prime due settimane di gioco (montepremi da 15 mila dollari).

“Per noi è certamente una pessima notizia – ha commentato il direttore dell’ITF World Tour di Solarino Renato Morabito –. Non avere garantita quest’anno la diretta degli incontri di tutte e quattro le settimane di gioco è una novità che non ci lascia per nulla sereni. Se volessimo trovare un aspetto positivo è esclusivamente quello di poter invitare tutti gli appassionati del tennis internazionale femminile ad assistere, direttamente dalle tribune dei campi dello Zaiera Resort, agli incontri previsti da calendario”.

Anche il sindaco di Solarino Sebastiano Scorpo ha riconosciuto l’opportunità data dalla mancata trasmissione in streaming. “Vedere il tennis dal vivo da ben altre emozioni, questo è certo. Spiace anche a noi come amministrazione che la tappa solarinese dell’ITF TennisTour non abbia una copertura completa degli incontri, ma da sindaco non posso che invitare gli appassionati a ritrovare il piacere di vivere dal vivo i giorni dell’ITF previsti sul nostro territorio, assistere in prima persone ai match e scoprire nel frattempo quel che la città di Solarino può offrire a chi la visita”.