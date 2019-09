Djokovic in vetta al ranking per 271 settimane: è il terzo di sempre

Novak Djokovic torna in campo questa settimana al torneo ATP 500 di Tokyo. Si era fermato per recuperare dai problemi alla spalla che hanno compresso lo scorso US Open. Sembra aver recuperato dell’infortunio, e in Giappone proverà a conquistare punti importanti per difendere la sua posizione di n.1 in classifica dall’assalto di Rafa Nadal, oggi in vetta alla Race stagionale con un buon margine.

Ma questo lunedì è storico per Novak: è la settimana n. 271 passata in vetta al ranking ATP. Un numero che gli consente di superare Ivan Lendl, fermo a 270 settimane da n.1, diventando così il terzo tennista di sempre in questa straordinaria statistica. Ecco i primi cinque:

1 – Federer 310

2 – Sampras 286

3 – Djokovic 271

4 – Lendl 270

5 – Connors 268

Sembra scontato un prossimo sorpasso ai danni di Pete Sampras, ma con meno di 40 settimane dalla vetta, nemmeno il record assoluto di Federer è “al sicuro”.

Segnaliamo un’altra curiosità statistica sempre legata al ranking ATP. Questa settimana entra per la prima volta tra i top 100 lo svedese Mikael Ymer, al n. 83, un +22 strappato con la vittoria al Challenger di Orleans (dove tra gli altri ha sconfitto Tsonga in semifinale). È il ritorno di uno svedese tra i migliori cento in classifica dai tempi di Robin Soderling, anno 2012.

Marco Mazzoni